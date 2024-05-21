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ТЕХНОЛОГІЇ

Apple оскаржує антимонопольний штраф ЄС у розмірі €1,8 млрд за обмеження щодо Spotify

21 травня 2024, 19:59
Apple оскаржує антимонопольний штраф ЄС у розмірі €1,8 млрд за обмеження щодо Spotify
Фото: з вільного доступу
Європейська комісія заявила, що готова захищати всі свої рішення в суді.

Компанія Apple оскаржує штраф у розмірі €1,8 мільярда, накладений ЄС за перешкоджання чесній конкуренції у сфері музичних стримінгових сервісів, зокрема Spotify.

Про це пише Bloomberg.

Apple подала позов до Генерального суду ЄС у Люксембурзі з вимогою скасувати березневе рішення.

Європейська комісія заявила, що готова захищати всі свої рішення в суді.

Apple відмовилася від коментарів, окрім посилання на попередню публікацію в блозі, в якій вона заявила, що регулятори ЄС не змогли виявити жодних достовірних доказів заподіяння шкоди споживачам.

У 2019 році Spotify поскаржилась, що змушена підвищити ціни на щомісячну підписку, щоб покрити витрати, повʼязані з "утисками" від Apple на користь iTunes і Apple Music.

Мова про практику Apple, яку компанія застосовувала майже 10 років. Вона змушувала користувачів iOS сплачувати на 30% більше за підписку на додатки інших компаній в AppleStore. Крім того, компанія заборонила інформувати користувачів iOS про варіанти для придбання підписки поза AppleStore.

Єврокомісія розпочала розслідування щодо Apple у 2020 році й у березні 2024-го визнала, що Apple порушила антимонопольне законодавство ЄС. Компанію оштрафували на €1,8 мільярда.

AppleсудЄвросоюзspotify

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