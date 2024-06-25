ЄС прагне захиститися від вето Орбана – FT

Угорський прем'єр-міністр блокує все більше рішень, пов'язаних з Україною.

Європейські столиці розробляють способи ізолювати прийняття рішень ЄС від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето, оскільки Угорщина перебирає на себе головування в блоці з 1 липня. Угорський прем'єр-міністр останніми місяцями заблокував або затримав рекордну кількість зовнішньополітичних та безпекових питань, які вимагають одностайності, частково для того, щоб змусити надати доступ до фондів ЄС, заморожених через занепокоєння щодо верховенства права.

Про це повідомляє Financial Times.

Бельгія, яка ще головує в Раді ЄС і визначає порядок денний засідань міністрів, запропонувала кілька варіантів, як обійти або ускладнити застосування Будапештом права вето, йдеться в документі, з яким ознайомилася газета. Серед них — положення договору ЄС, які дозволяють приймати деякі рішення кваліфікованою більшістю замість одностайності, а також вимагати від країн більше пояснень, коли вони використовують своє право вето, і уточнювати обставини, за яких вони можуть блокувати політичні рішення.

Бельгійський документ, який сьогодні обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС, є останньою спробою встановити перешкоди для багаторічної кампанії Орбана, спрямованої на послаблення санкцій ЄС щодо росії і протистояння фінансовій і військовій підтримці України з боку блоку. Це відбувається на тлі закликів з інших столиць прийняти більш жорсткий підхід до шантажу Будапешта.

Чотири високопоставлених дипломати ЄС заявили, що обструкціонізм угорського прем'єра-євроскептика за останні місяці досяг безпрецедентного рівня. Наразі Угорщина блокує сім рішень щодо України на суму 6,6 млрд євро.

На додаток до пропозицій Бельгії, інші столиці запропонували бойкотувати міністерські зустрічі, які проводяться в Угорщині, і підготувати конфіденційні додатки до документів ЄС, які окреслюють альтернативні шляхи для досягнення згоди між іншими 26 членами блоку.

У деяких столицях відкрито обговорюється варіант просування так званої процедури за статтею 7 проти Угорщини, яка може завершитися позбавленням її права голосу. Таке рішення, однак, вимагатиме консенсусу серед 26 країн-членів ЄС — зі Словаччиною, але потенційно і з іншими, які, ймовірно, матимуть застереження щодо використання такої міри.

Європейський союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів росії цього року.