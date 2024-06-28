Чехія і Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала розказав, що підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною відбудеться 18 липня на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", – йдеться в дописі.

Фіала розказав про домовленість з президентом Володимиром Зеленським завершити обговорення тексту угоди перед самітом НАТО у Вашингтоні.

Сьогодні ж раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна і Польща підпишуть угоду про гарантії безпеки в липні.