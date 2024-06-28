Україна і Польща підпишуть угоду про гарантії безпеки в липні – Туск
28 червня 2024, 14:22
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Варшава може підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки з Києвом ще до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.
Про це розказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Der Standard.
"Разом із міністром оборони я повинен визначити, як ми можемо продовжувати допомагати Україні, але ми не повинні послаблювати обороноздатність Польщі. Існує 99-відсоткова ймовірність того, що ми підпишемо цю угоду з президентом Зеленським", - сказав Туск.
На сьогодні Україна підписала угоду з 19 країнами.
Вчора Україна підписала безпекову угоду з ЄС.