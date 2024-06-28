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Чехія закупить та передасть півмільйона снарядів для України до кінця року

28 червня 2024, 19:37
Чехія закупить та передасть півмільйона снарядів для України до кінця року
Photographer: Aris Messinis/AFP/Getty Images
В рамках чеської ініціативи Прага обіцяє купити півмільйона одиниць артилерійських боєприпасів, які мають бути поставлені до кінця 2024 року.

Про це повідомило Міністерство оборони Чехії.

"Перші поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів благополучно перебувають в Україні. Це десятки тисяч одиниць 155-мм боєприпасів, які були профінансовані Німеччиною і передані українським партнерам у другій половині червня. Це перша частина від загальної суми в 180 тисяч одиниць боєприпасів, що фінансується за рахунок внеску Німеччини", - заявила міністерка оборони Яна Чернохова.

Вона додала, що чеська ініціатива щодо боєприпасів є ефективною і практичною допомогою Україні в її боротьбі за відновлення свого суверенітету.

"Вчора за пропозицією міністра уряд одноголосно схвалив участь Чехії в ініціативі на суму 865 млн 775 тис. крон. Виділені гроші витратять на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника, тобто в чеської компанії STV GROUP", - сказав прем'єр-міністр Петр Фіала. 

Він додав, що цифри і терміни поставок не можуть коментуватися з міркувань безпеки.

"Коли настане час, ми поінформуємо громадськість", - сказав Фіала.

До чеської ініціативи приєдналися 18 країн. 

Міноборони підписує з кожною державою меморандум про взаєморозуміння, який зовсім нещодавно було укладено з Ісландією. Аналогічний документ Міноборони вже має, наприклад, із Литвою, Данією, Нідерландами, Канадою, Португалією, Бельгією, Латвією, Норвегією, Люксембургом і Словенією.

Днями ми повідомляли, що Чехія незабаром передасть Україні другу партію боєприпасів.

 

боєприпасичеська ініціатива

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