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Федоров хоче запустити проєкт по масовій ліквідації непотрібних довідок

"Це довідка - зайве нагромадження і ускладнення процесу"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров думає про запуск окремого національного проекту з ліквідації непотрібних довідок для отримання послуг.
Федоров хоче запустити проєкт по масовій ліквідації непотрібних довідок epravda.com.ua

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Економічна правда.

Федоров згадав, що напередодні Рада скасувала довідку про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцеві вибори.

"Це довідка - зайве нагромадження і ускладнення процесу. Десятки тисяч кандидатів. Черги, навантаження на сайт. Все, що могло лягти, - лягало. Такі рудименти потрібно викорінювати максимально з нашої з вами життя. Бігати повинні дані, а не люди ", - пише міністр.

Федоров вважає, що в боротьбі з довідками не вистачає чітких комунікацій.

"Думаю запустити окремий нацпроект з масової ліквідації непотрібних документів для отримання послуг. Ми робимо це і так, але немає сфокусованого комунікаційного сигналу, який частіше сильніше впливає на чиновників, ніж закон.

Навіть прискорено-еволюційним шляхом чекати довго. Потрібно радикально ", - резюмує Федоров.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої в Україні розпочнеться реалізація експериментального проєкту з впровадження кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія у мобільний застосунок "Дія".

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16 09 2020 15:40
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