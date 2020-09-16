Федоров хоче запустити проєкт по масовій ліквідації непотрібних довідок
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Економічна правда.
Федоров згадав, що напередодні Рада скасувала довідку про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцеві вибори.
"Це довідка - зайве нагромадження і ускладнення процесу. Десятки тисяч кандидатів. Черги, навантаження на сайт. Все, що могло лягти, - лягало. Такі рудименти потрібно викорінювати максимально з нашої з вами життя. Бігати повинні дані, а не люди ", - пише міністр.
Федоров вважає, що в боротьбі з довідками не вистачає чітких комунікацій.
"Думаю запустити окремий нацпроект з масової ліквідації непотрібних документів для отримання послуг. Ми робимо це і так, але немає сфокусованого комунікаційного сигналу, який частіше сильніше впливає на чиновників, ніж закон.
Навіть прискорено-еволюційним шляхом чекати довго. Потрібно радикально ", - резюмує Федоров.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої в Україні розпочнеться реалізація експериментального проєкту з впровадження кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія у мобільний застосунок "Дія".
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