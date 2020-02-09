В Україні запускають проєкт "Смарт-дія" - з електронним підписом і FaceID

Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої в Україні розпочнеться реалізація експериментального проєкту з впровадження кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія у мобільний застосунок "Дія".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що експеримент передбачає можливість віддаленої ідентифікації громадян за допомогою мобільного застосунку "Дія" для отримання кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. Це означає, що користувачі Дії зможуть отримувати кваліфікований електронний підпис безкоштовно та повністю онлайн.

Віддалена ідентифікація користувачів для формування першого кваліфікованого сертифіката здійснюватиметься на основі даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі МВС, а також за допомогою технології розпізнавання обличчя FaceID. Протягом 6 місяців ці дані будуть використовуватися для формування короткострокового ключа електронного підпису (КЕП) у Дії.

Після завершення терміну користувач знову проходитиме процедуру ідентифікації за допомогою мобільного застосунку. Підтверджувати запит на формування короткострокового КЕП у Дії користувачі будуть за допомогою технології розпізнавання обличчя.

За даними міністерства, кількість потенційних користувачів кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія становить близько 8 000 000 українців, які є власниками біометричних закордонних паспортів та паспортів громадянина України у формі ID-картки й користуються смартфонами з NFC-модулем.

За технічну та технологічну реалізацію експерименту відповідатиме ДП "ДІЯ”, що належить до сфери управління Мінцифри. Проєкт реалізується у партнерстві з Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою України.

Нагадаємо, що за його словами, на порталі "Дія" з'являться такі послуги: оновлена реєстрація ТОВ онлайн, можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) та єМалятко онлайн.