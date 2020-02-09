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В Україні запускають проєкт "Смарт-дія" - з електронним підписом і FaceID

Експеримент передбачає можливість віддаленої ідентифікації громадян за допомогою мобільного застосунку "Дія" для отримання кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія
Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої в Україні розпочнеться реалізація експериментального проєкту з впровадження кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія у мобільний застосунок "Дія".
В Україні запускають проєкт "Смарт-дія" - з електронним підписом і FaceID ukrinform.ua/

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що експеримент передбачає можливість віддаленої ідентифікації громадян за допомогою мобільного застосунку "Дія" для отримання кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. Це означає, що користувачі Дії зможуть отримувати кваліфікований електронний підпис безкоштовно та повністю онлайн.

Віддалена ідентифікація користувачів для формування першого кваліфікованого сертифіката здійснюватиметься на основі даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі МВС, а також за допомогою технології розпізнавання обличчя FaceID. Протягом 6 місяців ці дані будуть використовуватися для формування короткострокового ключа електронного підпису (КЕП) у Дії.

Після завершення терміну користувач знову проходитиме процедуру ідентифікації за допомогою мобільного застосунку. Підтверджувати запит на формування короткострокового КЕП у Дії користувачі будуть за допомогою технології розпізнавання обличчя.

За даними міністерства, кількість потенційних користувачів кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія становить близько 8 000 000 українців, які є власниками біометричних закордонних паспортів та паспортів громадянина України у формі ID-картки й користуються смартфонами з NFC-модулем.

За технічну та технологічну реалізацію експерименту відповідатиме ДП "ДІЯ”, що належить до сфери управління Мінцифри. Проєкт реалізується у партнерстві з Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою України.

Нагадаємо, що за його словами, на порталі "Дія" з'являться такі послуги: оновлена реєстрація ТОВ онлайн, можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) та єМалятко онлайн.

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02 09 2020 16:00
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