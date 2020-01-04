В Україні оголосили старт конкурсу ІТ-проєктів HackCorona

"Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей, які полегшують життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу"

Міністерство цифрової трансформації оголошує старт національного конкурсу ІТ-проєктів HackCorona in Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УКРІНФОРМ.

"Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей, які полегшують життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Учасники можуть подати проєкти за такими напрямками:

- Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID-19;

- Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину;

- Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян;

- Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

"Сьогодні колективний розум потрібен нам, як ніколи. У такий непростий час важливо об'єднати зусилля та зробити усе, щоб побороти епідемію. Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення, як це ефективно реалізувати" – цитує міністра цифрової трансформації Михайла Федорова пресслужба відомства.

Як зазначається, це можуть бути як абсолютно нові продукти, так і вдосконалені наявні рішення.

Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців очікує менторська підтримка під час реалізації проєкту.

Заявки приймаються до 6 квітня, а вже 9 квітня члени журі оберуть переможців.

Деталі участі у конкурсі - за посиланням.

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