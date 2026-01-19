Україна має створити свій антидроновий купол – Федоров

За словами Федорова, він затвердив призначення одного з найефективніших командирів Павла "Лазаря" Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

Зараз завдання українського військового командування полягає в тому, щоб створити власний антидроновий купол.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров в Telegram.

За словами Федорова, він затвердив призначення одного з найефективніших командирів Павла "Лазаря" Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони та напрямок перехоплення дронів.

"Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. "Лазар" - саме з таких", - зазначив Федоров.