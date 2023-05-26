Україна вже дивиться в післявоєнне цифрове майбутнє – FT

Глава Агентство США з міжнародного розвитку Саманта Пауер заявила в коментарі виданню, що "всі повинні позаздрити" українській технології.

Захід захоплений успіхом української "цифрової держави", за посередництва США технологію порталу "Дія" хочуть експортувати відразу в кілька країн світу. Навіть Вашингтон може винести для себе важливі уроки з успіху українців.

Про це пише Financial Times.

Видання із захопленням розповідає про візит до Вашингтона українського "віце-прем'єра у футболці" Михайла Федорова, який "виголосив пристрасну промову перед переповненою аудиторією" в американській столиці.

"Спочатку це (додаток "Дія") виглядало як скромний інструмент для боротьби з корупцією і перетворення України в цифрову державу. Але його використання зросло до вражаючої міри. Додаток встановлено на 70% всіх українських телефонів, а 19 млн громадян, тобто близько половини населення, регулярно користуються сотнею з гаком сервісів, наявних в ньому", – пише FT.

Перераховуючи функції, доступні в додатку, поряд з оформленням цифрових документів і сплатою податків автор публікації згадує можливість управляти безпілотниками і збивати їх, а також можливість повідомляти про пересування російських військ і запитувати фінансову допомогу "коли бомби руйнують їхні будинки".

Український проект виявився настільки успішним, що уряди США і Великобританії, які раніше давали гранти на створення порталу "Дія", тепер працюють з українським урядом над експортом цієї технології. Зокрема, Естонія вже вирішила запозичити цю технологію. Влада США зараз працює з Замбією, Косово і Колумбією, щоб вони також імпортували український код.

Глава Агентство США з міжнародного розвитку Саманта Пауер заявила в коментарі виданню, що "всі повинні позаздрити" українській технології. За її словами, навіть федеральна влада США може винести уроки з досвіду України, враховуючи низький рівень цифровізації уряду в США.

"Дія" є ще однією ознакою стійкості України. Той факт, що Київ розширив додаток під час війни і захистив його від кібервзломів, вражає", – констатує FT.

При цьому успіх даної технології вказує на те, яким може стати післявоєнне майбутнє України, вважають автори публікації. Якщо до російського вторгнення в економіці країни переважали сільське господарство і важка промисловість, то тепер українська влада хоче зробити Україну країною, що створює технології, за прикладом Ізраїлю.

"Оскільки в Україні також є полчища технічно підкованих громадян, діаспора і все більш підприємницька культура, офіційні особи в Києві прагнуть повідомити потенційним іноземним інвесторам, що це наступна країна "стартапів". Україна здатна здивувати з позитивного боку. Неукраїнці повинні пам'ятати про це", - пише видання.

Читайте також: Американські технологічні фірми, що швидко розвиваються, використовують війну в Україні.