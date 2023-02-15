CNN International з'явився в Дiя.ТV – Федоров
15 лютого 2023, 16:37
Дiя.ТV додали канал CNN International, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відтепер міжнародний канал CNN можна дивитися в Дiя.ТV
Про це міністр написав в своєму Telegram-каналі.
"Давно мріяли додати до Дiя.ТV сам цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 мільярди людей" - заявив Михайло Федоров.
Нещордавно ми писали, що "Дія" може запрацювати в інших країнах – Федоров