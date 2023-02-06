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"Дія" може запрацювати в інших країнах – Федоров

06 лютого 2023, 10:16
За словами міністра, як мінімум п'ять країн вже заявили про намір створення власних цифрових сервісів на основі українського застосунку "Дія".

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю для Радіо Свобода розказав, що Україна може на цьому навіть заробити. 

"Насправді там країн більше, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн, країни Азії, країни Африки. По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас", – розказав очільник Мінцифри. 

За його словами, "Дія" – це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу.

Також він зауважив, що Україна має можливість отримати у бюджет "немаленькі гроші".

"У нас кілька таких продуктів, які входять у комплекс впровадження "Дії". І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. Тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження "Дії" за короткий період часу. Тому що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", – додав міністр.

ДіяФедоров

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