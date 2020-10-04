Зареєструвати ФОП за 10 хвилин неможливо - юрист про нову послугу "Дії"
На порталі "Дія" можливо подати заявку на реєстрацію фізичної особи-підприємція, проте неможливо подати і отримати всі документи, що необхідні для діяльності ФОП.
Про це заявляє юрист ADER HABER Law Firm Богдан Герасимик, зазначає "Економічна правда".
"Це тільки яскрава презентація онлайн сервісу, яка не зовсім відповідає дійсності. Стати ФОПом, не виходячи з дому, неможливо", - вважає Герасимик.
За його словами, по-перше на порталі "Дія" можна лише подати заявку. По-друге, вона опрацьовується мінімум два робочі дні. А ось заповнити її, дійсно, можна за 10 хвилин.
"Це однозначно "плюс" державної новації . Тепер не потрібно витрачати час на поїздки до державного реєстратора та в органи ДПС. Проте на порталі неможливо онлайн подати та отримати усі документи, необхідні для діяльності ФОП.
Також відсутні роз’яснення для майбутніх ФОПів, щодо системи оподаткування та розміру податків", - пояснив юрист.
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