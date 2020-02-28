В Україні запустили сайт "ДіЯ Бізнес": як спроститься життя підприємців?

Крім цього, розробники передбачили рішення для діючих підприємців перевірити своїх бізнес-партнерів у різноманітних реєстрах, знайти нових партнерів, провести аудит свого бізнесу та запросити сторонніх радників для вирішення проблем

Міністерство цифрової трансформації України 28 лютого презентувало новий проєкт- "ДіЯ Бізнес", який має допомогти підприємцям у взаємодії з державою. Проєкт наразі працює у тестовому режимі, а повноцінно всі функції мають запрацювати з квітня. Розповідаємо, що наразі відомо про цифровий помічник для бізнесу.

Наразі новий сервіс працює з браузера на сайті Мінцифри. Знайти його можна за посиланням, повідомляє "Громадське". Окрім цифрової версії "ДіЯ Бізнес", в уряді планують запустити ще й офлайн частину проєкту. Вона працюватиме у вигляді мережі офлайн-хабів, які будуть розташовані у регіонах. Там можна буде отримати консультації та інші послуги для бізнесу.

Наразі на сайті "ДіЯ Бізнес" доступні такі функції:

Переглянути бізнес-ідеї

На сайті зібрано каталог можливих ідей для підприємців, які ще не вирішили точно, чим хочуть займатися. Ідеї класифіковано за різними напрямками, наприклад сільське господарство, туризм, освіта, краса та здоров’я, ІТ та телеком тощо.

За кожним з напрямком наведено приклади підприємств, які можна відкрити, а до кожного такого підприємства надано необхідні шаблони - фінансові розрахунки, стратегію з продажів, приклад балансу, бюджету, маркетинг-стратегії та інші.

З'ясувати, що потрібно для відкриття справи

У Мінцифри зазначають, що за допомогою "ДіЯ Бізнес" майбутній підприємець зможе дізнатися, які саме документи та процедури йому потрібні для того, аби почати працювати. На сайті є тест, відповідаючи на запитання якого можна знайти, який КВЕД потрібно обрати та як оформити своє майбутнє підприємство, які додаткові дозволи потрібні та, можливо, ліцензії, для того, аби працювати за обраною бізнес-моделлю.

Можливості для підприємців

У "ДіЯ Бізнес" також зібрали інформацію про фінансові та інші можливості для бізнесу: різноманітні програми фінансової підтримки від держави або міжнародних фінансових організацій (зокрема ЄБРР), гранти ЄС та організацій, що підтримують малий бізнес. Також на сайті зібрані посилання на бази даних франшиз, де їх можна безпосередньо купити, а також на різноманітні можливості з пошуку інвесторів.

Корисні посилання

Окрім шаблонів необхідних для бізнесу документів (баланси, стратегії з продажів тощо), на сайті також можна знайти ідеї щодо формування бренду, дослідження щодо малого та середнього бізнесу в Україні, посилання на сервіси онлайн-бухгалтерії та сервіси для електронної подачі звітності до податкової, онлайн-банкінги, інформацію про актуальні ставки податків тощо.

Для підприємців-початківців на сайті є блок з порадами від працюючих підприємців та різні кейси з реального життя, що можуть стати у нагоді при відкритті власної справи.

Фото: Громадське

Крім цього, розробники передбачили рішення для діючих підприємців перевірити своїх бізнес-партнерів у різноманітних реєстрах, знайти нових партнерів, провести аудит свого бізнесу та запросити сторонніх радників для вирішення проблем. З квітня 2020 року у "ДіЯ Бізнес" має з'явитися ще й функція отримання консультацій. Зокрема, на консультацію можна буде записатися до одного з офлайн-центрів "Дії", або ж отримати її онлайн, наприклад, скайпом. У Мінцифри зазначають, що деякі з консультацій будуть безкоштовні, водночас за деякі доведеться заплатити. "ДіЯ Бізнес" містить посилання на безліч онлайн-сервісів та можливостей не лише для підприємців-початківців, але й для бізнесменів, що вже працюють. Зокрема, там є посилання на різноманітні банківські програми, оформлення патентів та авторських прав, програми підтримки жіночого підприємництва, можливості для виходу на міжнародні ринки тощо. Також на сайті в одному місці зібрані всі онлайн-послуги держави, які наразі розкидані по різних сайтах та реєстрах.

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