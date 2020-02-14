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Держава в смартфоні: Яким буде дизайн електронного паспорта

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорту громадянина України
"Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)".
Держава в смартфоні: Яким буде дизайн електронного паспорта Фото: з вільних джерел

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорту громадянина України, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій).

Фото: Економічна правда

Всією командою разом з нашим другом та ментором з технологій Олегом  Гороховским ми довго обговорювали дизайн паспорта...

Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)".

Подивіться варіанти. Що думаєте? Ми за простоту! Батько дизайну Володимир Смирнов"

Деталі: Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть змогу власники закордонного паспорта та ID-картки".

Нагадаємо, що квитанції про сплату основних державних послуг можна не носити.

 

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14 02 2020 12:55
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