Квитанції про сплату основних державних послуг можна не носити - Дубілет

Українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, Міграційна служба, органи реєстрації актів цивільного стану, центри надання адміністративних послуг, обласні держадміністрації відтепер підключено до сервісу check.gov.ua – і громадяни можуть не носити паперові квитанції в ці установи, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook

Пряма мова: "Перемога цього тижня. Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи:

- Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).

- Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).

- РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).

- ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).

- Послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи.

Окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей. Бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями".

Деталі: Дубілет зазначив, що працівники зазначених державних установ отримали службові інструкції. Але якщо хтось із них все ж вимагатиме квитанцію у паперовій формі, він радить дзвонити на гарячу лінію 1545.

До сервісу Check приєднано вже три банки, на стадії підключення - ще 10 установ.

Довідково: Державний сервіс перевірки квитанцій check.gov.ua дозволяє перевірити факт оплати за кодом квитанції. Для цього треба обрати установу та ввести код квитанції.

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