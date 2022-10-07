RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пенсійне посвідчення в "Дії" тестують 10 тисяч українців

До тестування електронного пенсійного посвідчення у мобільному застосунку "Дія" долучилися 10 тисяч українців.
Пенсійне посвідчення в "Дії" тестують 10 тисяч українців Фото: з вільних джерел

Про це в Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"10 000 українців долучилися до тестування електронного пенсійного посвідчення в Дії", - йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2022 12:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.