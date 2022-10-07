CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо тестування електронного пенсійного посвідчення у мобільному застосунку "Дія" долучилися 10 тисяч українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пенсійне посвідчення в "Дії" тестують 10 тисяч українців
Фото: з вільних джерел
Про це в Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"10 000 українців долучилися до тестування електронного пенсійного посвідчення в Дії", - йдеться в повідомленні.
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10 07 2022 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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