Пенсійне посвідчення в "Дії" тестують 10 тисяч українців

До тестування електронного пенсійного посвідчення у мобільному застосунку "Дія" долучилися 10 тисяч українців.

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Про це в Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. "10 000 українців долучилися до тестування електронного пенсійного посвідчення в Дії", - йдеться в повідомленні.

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