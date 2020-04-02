Дубілет повідомив, коли до держави можна буде звернутися через месенджери

"Зараз ми запроваджуємо у кожному міністерстві окремо, а потім, коли побачимо, що все працює окремо, зведемо це в єдиний сценарій"

Проєкт спілкування з державними органами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року. Передбачається, що громадянин зможе написати у месенджер на єдиний акаунт держави, а відповідь отримати з конкретного відомства.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна",передає "Громадське".

"Зараз ми запроваджуємо (можливість спілкування з державними органами влади через месенджери — ред.) у кожному міністерстві окремо, а потім, коли побачимо, що все працює окремо, зведемо це в єдиний сценарій. Думаю, зробимо це до кінця року", — повідомив міністр Кабміну.

За його словами, через месенджери наразі вже можна спілкуватися з Міністерством соціальної політики та Міністерством закордонних справ.

Про намір запустити спілкування з держорганами через зручні месенджери Дубілет повідомляв на початку грудня 2019 року. В уряді розраховують, що такий проєкт має спростити спілкування з державними службовцями та створить нові робочі місця у регіонах з найвищим рівнем безробіття.

Нагадаємо, що Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет, де розмістяться працівники UkraineInvest, тобто так звані "інвестиційні няні".