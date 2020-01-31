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Дубілет знайшов у Кабміні дешеву перукарню і відправляє туди "інвестнянь"

Дубілет назвав це рішення "маленьким кроком, щоб в нашому житті стало трохи менше совка"
"У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні".
Дубілет знайшов у Кабміні дешеву перукарню і відправляє туди "інвестнянь" Фото: з вільних джерел

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет, де розмістяться працівники UkraineInvest, тобто так звані "інвестиційні няні", повідомляє "Українська правда".

Джерело: telegram-канал Дубілета

Пряма мова: "У нас в Кабміні сталося нечуване - ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня.

У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні".

Деталі: Виявилось, що у Кабміні можна було підстригтися за 95 грн,  підрівняти чубок за 35 грн і навіть зафіксувати волосся лаком (15 грн - якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см).

Дубілет назвав це рішення "маленьким кроком, щоб в нашому житті стало трохи менше совка".

Міністр також повідомив, що зараз у Кабміні проведуть аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площу. Виявлену в результаті вільну площу Дубілет пропонує передати на приватизацію або здавати в оренду через Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, що офіс залучення інвестицій у пошуку "інвестнянь"

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31 01 2020 11:37
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