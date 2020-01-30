Офіс залучення інвестицій у пошуку "інвестнянь": хто може нею стати
Директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак заявив, що відомству знадобляться додаткові люди на посаду персональних менеджерів для інвесторів - "інвестнянь", повідомляє "Економічна правда".
"Нам справді треба буде посилювати наші кадри і, я сподіваюся, що ми отримаємо всі ті ресурси, які нам потрібні", - прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна" практичну реалізацію зроблених минулого тижня заяв президента й уряду про виділення "інвестнянь" для інвесторів понад $100 млн.
Білак уточнив, що, за його інформацією, наразі готується законопроект, який має узаконити цю ініціативу з її реалізацією на базі UkraineInvest, однак не зміг повідомити інші деталі через незнання конкретних домовленостей.
На його думку, йдеться про функції полегшення шляху інвесторів у реалізації ними великих інвестпроектів, по суті - це посилення саме створеного для цієї мети UkraineInvest.
"Ми фактично виконуємо таку роль уже три роки. Мене тішить те, що наразі це буде на дуже вагомому, відповідному рівні - загальнодержавному: за підтримки президента, прем'єр-міністра. Це правильно, і це дуже важливий крок, який може допомогти інвесторам", - сказав глава UkraineInvest.
Кого шукають?
Білак додав, що офісу знадобляться додаткові люди. Він зазначив, що відбір триває серед працівників приватного сектора, особливо з великих консалтингових та юридичних фірм, зі сфери готельного бізнесу - "людей, які розуміють, що таке послуги, що таке клієнти, що таке споживачі і як правильно до них ставитися".
"Нам завжди бракує людей і ресурсів, я думаю, що це питання вирішиться... Він (UkraineInvest) виконуватиме ті самі функції, але наразі шукаємо інвесторів нового масштабу в нових сферах", - сказав Білак.
Коментуючи критику ініціативи "інвестнянь", глава UkraineInvest назвав її передчасною.
"Давайте ми далі працюватимемо в посиленому режимі, так, як уміємо, так, як ми знаємо, а ми завжди працюємо так, щоб інвестори були задоволені. Я сподіваюся і я очікую, що вони будуть іще більше задоволені після цього", - наголосив Білак.
Нагадаємо, що міністр економіки розкрив деталі "Інвестиційної няні"
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