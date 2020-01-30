Офіс залучення інвестицій у пошуку "інвестнянь": хто може нею стати

"Давайте ми далі працюватимемо в посиленому режимі, так, як уміємо, так, як ми знаємо, а ми завжди працюємо так, щоб інвестори були задоволені. Я сподіваюся і я очікую, що вони будуть іще більше задоволені після цього", - наголосив Білак

Білак уточнив, що, за його інформацією, наразі готується законопроект, який має узаконити цю ініціативу з її реалізацією на базі UkraineInvest, однак не зміг повідомити інші деталі через незнання конкретних домовленостей. На його думку, йдеться про функції полегшення шляху інвесторів у реалізації ними великих інвестпроектів, по суті - це посилення саме створеного для цієї мети UkraineInvest.

Директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак заявив, що відомству знадобляться додаткові люди на посаду персональних менеджерів для інвесторів - "інвестнянь", повідомляє "Економічна правда".

"Нам справді треба буде посилювати наші кадри і, я сподіваюся, що ми отримаємо всі ті ресурси, які нам потрібні", - прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна" практичну реалізацію зроблених минулого тижня заяв президента й уряду про виділення "інвестнянь" для інвесторів понад $100 млн.

Білак уточнив, що, за його інформацією, наразі готується законопроект, який має узаконити цю ініціативу з її реалізацією на базі UkraineInvest, однак не зміг повідомити інші деталі через незнання конкретних домовленостей.

На його думку, йдеться про функції полегшення шляху інвесторів у реалізації ними великих інвестпроектів, по суті - це посилення саме створеного для цієї мети UkraineInvest.

"Ми фактично виконуємо таку роль уже три роки. Мене тішить те, що наразі це буде на дуже вагомому, відповідному рівні - загальнодержавному: за підтримки президента, прем'єр-міністра. Це правильно, і це дуже важливий крок, який може допомогти інвесторам", - сказав глава UkraineInvest.

Кого шукають?

Білак додав, що офісу знадобляться додаткові люди. Він зазначив, що відбір триває серед працівників приватного сектора, особливо з великих консалтингових та юридичних фірм, зі сфери готельного бізнесу - "людей, які розуміють, що таке послуги, що таке клієнти, що таке споживачі і як правильно до них ставитися".

"Нам завжди бракує людей і ресурсів, я думаю, що це питання вирішиться... Він (UkraineInvest) виконуватиме ті самі функції, але наразі шукаємо інвесторів нового масштабу в нових сферах", - сказав Білак.

Коментуючи критику ініціативи "інвестнянь", глава UkraineInvest назвав її передчасною.

"Давайте ми далі працюватимемо в посиленому режимі, так, як уміємо, так, як ми знаємо, а ми завжди працюємо так, щоб інвестори були задоволені. Я сподіваюся і я очікую, що вони будуть іще більше задоволені після цього", - наголосив Білак.

Нагадаємо, що міністр економіки розкрив деталі "Інвестиційної няні"