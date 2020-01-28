Міністр економіки розкрив деталі "Інвестиційної няні"

"Інвестиційна няня - це про право підписати угоду. Сьогодні закон не дозволяє робити Кабміну окрему угоду"

Важливим пунктом для співпраці із великими інвесторами є можливість для них звертатись до міжнародних арбітражів для вирішення спорів. На думку міністра, це допоможе уникнути проблеми недовіри до українського правосуддя.

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що проєкт "інвестиційна няня" дозволить інвесторам укладати угоди із Кабміном, який представляє державу та може відповідати у міжнародних судах, якщо порушить умови договору, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICT

Пряма мова: "Інвестиційна няня - це дійсно конкретний буде менеджер, "опікун" інвестора."

Але більш важливо тут, що при такому обсязі інвестицій, уряд буде мати право заключати пряму угоду з інвестором від імені держави про певні умови. Ці умови можуть бути дуже різні: гарантії, наприклад, пропускної спроможності через порти чи податкові пільги.

Деталі: За словами міністра, така пропозиція поширюється і на тих інвесторів, які до цього вкладали кошти в українську економіку. Для вирахування обсягів попередніх вливань будуть використовувати певні формули та коефіцієнти.

"Інвестиційна няня - це про право підписати угоду. Сьогодні закон не дозволяє робити Кабміну окрему угоду", - додав Милованов. Він порівняв такі угоди із тими, що уряд підписує із Міжнародним валютним фондом ( хоча останній видає позики – УП)

Важливим пунктом для співпраці із великими інвесторами є можливість для них звертатись до міжнародних арбітражів для вирішення спорів.

На думку міністра, це допоможе уникнути проблеми недовіри до українського правосуддя.

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