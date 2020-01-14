Половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках - Милованов
Лише 12,8 мільйонів із 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально, решта - або на заробітках, або працюють неформально, повідомляє "Економічна правда".
Про це на брифінгу з питань змін до трудового законодавства заявив міністр економіки Тимофій Милованов.
"Сьогодні лише 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально", - підкреслив міністр.
За його словами, неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством.
"Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, мають сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць", - зазначив Милованов.
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