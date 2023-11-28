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Суд Євросоюзу підтвердив заборону на релігійні символи на роботі

28 листопада 2023, 16:48
Суд Євросоюзу підтвердив заборону на релігійні символи на роботі
Фото: ria.ru
Суд ЄС постановив, що офіційні установи мають право забороняти працівникам відкрито носити релігійні символи, щоб підтримувати "нейтральне адміністративне середовище".

Про це повідомляє Politico.

Справа почалася зі скарги до бельгійського суду жінки з муніципалітету Анс у Бельгії, яка обурилась тим, що їй заборонили носити хіджаб на роботі. 

Пізніше місто заборонило всім працівникам офіційних установ відкрито носити символіку, яка вказує на їхні ідейні або релігійні переконання.

Суд в Льєжі звернувся з запитом до Суду Євросоюзу щодо того, чи це правило можна вважати дискримінаційним і суд визначив, що заборона носіння символів релігійних чи філософських переконань не є дискримінацією, якщо застосовується як "загальний та невибірковий захід", однаковий для всіх співробітників.

Суд вирішив, що це правило можна вважати об’єктивно виправданим легітимними цілями, але при цьому і протилежна політика, з дозволом усім охочим носити релігійну символіку, також була би правомірною.

"Кожна країна-член і будь-який міждержавний орган у рамках своїх компетенцій має свободу визначати, наскільки хоче забезпечувати нейтральність публічної служби, залежно від власних обставин", – написали в комюніке суду. 

Там додавши, що ці заходи повинні обмежуватися тим, що є необхідним, і цю пропорційність мають перевіряти національні суди.  

Ще два роки тому суд ЄС дозволив за певних умов забороняти хіджаби на робочому місці.

 

роботасудЄвросоюзрелігійні символи

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