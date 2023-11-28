Суд Євросоюзу підтвердив заборону на релігійні символи на роботі
Про це повідомляє Politico.
Справа почалася зі скарги до бельгійського суду жінки з муніципалітету Анс у Бельгії, яка обурилась тим, що їй заборонили носити хіджаб на роботі.
Пізніше місто заборонило всім працівникам офіційних установ відкрито носити символіку, яка вказує на їхні ідейні або релігійні переконання.
Суд в Льєжі звернувся з запитом до Суду Євросоюзу щодо того, чи це правило можна вважати дискримінаційним і суд визначив, що заборона носіння символів релігійних чи філософських переконань не є дискримінацією, якщо застосовується як "загальний та невибірковий захід", однаковий для всіх співробітників.
Суд вирішив, що це правило можна вважати об’єктивно виправданим легітимними цілями, але при цьому і протилежна політика, з дозволом усім охочим носити релігійну символіку, також була би правомірною.
"Кожна країна-член і будь-який міждержавний орган у рамках своїх компетенцій має свободу визначати, наскільки хоче забезпечувати нейтральність публічної служби, залежно від власних обставин", – написали в комюніке суду.
Там додавши, що ці заходи повинні обмежуватися тим, що є необхідним, і цю пропорційність мають перевіряти національні суди.
Ще два роки тому суд ЄС дозволив за певних умов забороняти хіджаби на робочому місці.