Суд ЄС дозволив за певних умов забороняти хіджаби на робочому місці

Однак це обґрунтування повинно відповідати справжній потребі роботодавця, і, узгоджуючи права та інтереси, про які йдеться, національні суди можуть враховувати конкретний контекст своєї держави-члена і, зокрема, більш сприятливі національні положення про захист свободи віросповідання

Компанії за певних умов можуть забороняти мусульманкам носити хіджаб на роботі.

Відповідне рішення ухвалив Суд ЄС у двох справах, порушених мусульманськими жінками в Німеччині, яких було відсторонено від роботи після того, як вони почали носити ісламський одяг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Заборона носити будь-яку видиму форму вираження політичних, філософських чи релігійних переконань на робочому місці може бути виправдана необхідністю для роботодавця представляти нейтральний образ перед клієнтами або запобігати соціальним суперечкам", - зазначив суд.

"Однак це обґрунтування повинно відповідати справжній потребі роботодавця, і, узгоджуючи права та інтереси, про які йдеться, національні суди можуть враховувати конкретний контекст своєї держави-члена і, зокрема, більш сприятливі національні положення про захист свободи віросповідання", - додали у суді.

Обидві жінки-мусульманки, які подали позови, - доглядальниця з особливими потребами в центрі догляду за дітьми в Гамбурзі, яким керує благодійна асоціація, і касирка в аптечній мережі Мюллера - не носили хіджабів, коли починали працювати, але вирішили зробити це через кілька років після декретних відпусток.

Роботодавці після цього відсторонили жінок від роботи.

Питання про хіджаб - традиційну хустку, яку носять на голові та плечах, - роками викликало суперечки в Європі та підкреслювало різкі розбіжності щодо інтеграції мусульман.

У своєму рішенні від 2017 року Суд ЄС у Люксембурзі вже заявив, що компанії можуть заборонити персоналу носити ісламські хустки та інші видимі релігійні символи за певних умов. На той час це викликало величезну реакцію серед релігійних груп.