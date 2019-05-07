Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Влада Тунісу заборонила носіння нікабу в держустановах

Під заборону потрапив нікаб - мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей
Прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед підписав указ, який забороняє носити у державних установах одяг, що повністю приховує обличчя.
Влада Тунісу заборонила носіння нікабу в держустановах Мусульманські жінки у нікабі. Фото: islamnews.ru

Під заборону потрапив нікаб - мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей, зазначив телеканал Al-Arabiya.

Таке рішення стало реакцією на останні теракти, скоєні минулого тижня, пояснило джерело агентства Reuters.

На минулому тижні в Тунісі було скоєно відразу три теракти, відповідальність за які взяла за себе терористична організація "Ісламська держава". Один вибух стався в 100 метрах від посольства Франції, другий - на парковці Національного контртерористичного управління. Загинули двоє людей, сім отримали поранення. Теракти можуть бути пов'язаними із парламентськими виборами, які відбудуться в жовтні, а також піком туристичного сезону.

Заборона на носіння одягу, що приховує обличчя, діє у Франції, Бельгії, Нідерландах і Швейцарії. 31 травня 2018 року таке обмеження почало діяти і у Данії.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям утриматися від поїздок до Тунісу у зв'язку з ризиками підвищеного рівня терористичної загрози.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2019 22:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.