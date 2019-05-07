Влада Тунісу заборонила носіння нікабу в держустановах

Під заборону потрапив нікаб - мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей

Прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед підписав указ, який забороняє носити у державних установах одяг, що повністю приховує обличчя.

Під заборону потрапив нікаб - мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей, зазначив телеканал Al-Arabiya.

Таке рішення стало реакцією на останні теракти, скоєні минулого тижня, пояснило джерело агентства Reuters.

На минулому тижні в Тунісі було скоєно відразу три теракти, відповідальність за які взяла за себе терористична організація "Ісламська держава". Один вибух стався в 100 метрах від посольства Франції, другий - на парковці Національного контртерористичного управління. Загинули двоє людей, сім отримали поранення. Теракти можуть бути пов'язаними із парламентськими виборами, які відбудуться в жовтні, а також піком туристичного сезону.

Заборона на носіння одягу, що приховує обличчя, діє у Франції, Бельгії, Нідерландах і Швейцарії. 31 травня 2018 року таке обмеження почало діяти і у Данії.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям утриматися від поїздок до Тунісу у зв'язку з ризиками підвищеного рівня терористичної загрози.