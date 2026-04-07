ЄС закликав посилити безпеку через ризик проникнення терористів з Близького Сходу

Єврокомісар закликав захищати обʼєкти інфраструктури.

Комісар ЄС з питань внутрішньої безпеки Магнус Бруннер у листі до міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу попередив, що їх уряди мають робити більше, щоб запобігти проникненню терористів з Близького Сходу. За його слвоами, держави мають дотримуватися директиви щодо захисту національної інфраструктури.

Про це пише Euractiv.

"Хоча ми всі сподіваємося на швидке вирішення конфлікту на Близькому Сході, ми повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв", — йдеться у його листі, з яким ознайомились журналісти.

До 2024 року національні уряди мали включити закон про стійкість критично важливих об’єктів до власних правових режимів. Закон мав забезпечити, щоб країни зміцнили стійкість одинадцяти критично важливих секторів, від охорони здоров’я до транспорту. Водночас, як пише єврокомісар, кілька держав-членів досі не завершили його впровадження.

Бруннер також попередив, що нова система в'їзду/виїзду в ЄС не повинна залишати "прогалин у безпеці". Вона має бути повністю функціональною до пʼятниці. За його словами, уряди повинні використовувати Шенгенську інформаційну систему для виявлення осіб, які викликають занепокоєння щодо безпеки, сказав Бруннер.

"Це особливо важливо в контексті потенційного повернення іноземних бойовиків-терористів", — продовжив він.

Окрім цього, Єврокомісія виділить по пʼять мільйонів євро, щоб допомогти країнам захистити єврейські об'єкти, які можуть бути цілями терористичних атак. Також розглядається можливість збільшення цього фінансування.