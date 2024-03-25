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російський Куйбишевський НПЗ зупинив первинну установку після атаки безпілотника – Reuters

25 березня 2024, 14:47
російський Куйбишевський НПЗ зупинив первинну установку після атаки безпілотника – Reuters
ФОТО ASTRA
Роснефть - власник Куйбишевського нафтопереробному заводу в російському місті Самара, зупинила КДУ-5, одну з двох установок первинної переробки, втративши половину своїх потужностей після атаки безпілотника на вихідних.

Про це повідомили агенції Reuters два джерела в галузі.

Губернатор регіону Дмитро Азаров заявив, що на заводі спалахнула пожежа після того, як в суботу вранці його атакував український безпілотник.

За його словами, полум'я охопило установку первинної переробки нафти.

З початку року Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по численних великих нафтопереробних заводах, намагаючись завдати шкоди російським військовим і стримати просування своєї армії.

російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 мільйона тонн або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters, не враховуючи ремонтів, пов'язаних з іншими причинами.

США закликали Україну припинити удари безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі, попередивши, що вони ризикують спровокувати відплату і підвищити світові ціни на нафту, писало видання Financial Times з посиланням на людей, знайомих з цим питанням. 

Прогноз виробництва нафтопереробки в росії на 2024 рік залишається незмінним і близьким до минулорічного рівня - близько 5,5 млн барелів на добу, заявив у середу міністр енергетики Микола Шульгінов.

Азаров заявив, що одночасна атака безпілотників на Новокуйбишевський нафтопереробний завод в регіоні була невдалою, і його потужності не постраждали.

Виробнича потужність УПН-5 становить 9 500 метричних тонн на добу, що становить близько половини його потужності.

Інша установка первинної переробки нафти, УКПН-4, має виробничу потужність 10 500 тонн на добу. Не відразу було зрозуміло, чи працює установка в нормальному режимі.

"Роснефть" не відповіла на запит про коментарі видання.

Минулого року Куйбишевський завод був 29-м найбільшим нафтопереробним заводом рф за обсягом виробництва, на який припадало 1,34% від загального обсягу переробки нафти, переробивши 3,687 мільйона тонн сирої нафти.

Він виробив 624 000 тонн бензину - 1,42% від загального обсягу виробництва в росії.

Вже сьогодні рос змі писали, що атаки українських безпілотників зменшили випуск бензину в росії.
РосіяроботазупинкаКуйбишевський НПЗ

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