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ЄС запускає інвестфонд для України на €1 млрд

25 червня 2026, 16:01
ЄС запускає інвестфонд для України на €1 млрд
Європейський інвестиційний фонд для України офіційно готовий до роботи.

Європейський Союз оголосив про запуск флагманського інвестиційного фонду для відновлення України обсягом до 1 млрд євро. 

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття Конференції з питань відновлення України.

За її словами, фонд уже готовий до роботи та підтримується ЄС, а також Польщею, Францією, Німеччиною та Італією.

Фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз є найбільшим інвестором у відновлення України, зокрема підтримує відбудову громад, енергетичну стійкість і фінансування бізнесу, включно з прифронтовими регіонами.

"Тепер ми робимо наступний крок. Сьогодні цей фонд готовий до роботи", – зазначила вона.

Фонд спрямовуватиме інвестиції у ключові стратегічні галузі – від чистої енергетики та інфраструктури до компаній із високим потенціалом зростання, які мають забезпечити довгостроковий розвиток економіки України.

За словами фон дер Ляєн, механізм передбачає участь державного капіталу, який бере на себе початкові ризики, що має стимулювати залучення приватних інвесторів.

Вона також додала, що фонд може мобілізувати до 500 млн євро вже до кінця року з подальшим збільшенням до 1 млрд євро.

"Процвітаюча Україна завтрашнього дня потребує масштабних інвестицій сьогодні", – підсумувала очільниця Єврокомісії.

Крім того, зранку четверга Україна отримала перший транш €3,2 млрд з кредиту ЄС.

 
інвестиціїУкраїнаЄвросоюз

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