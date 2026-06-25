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Україна отримала перший транш €3,2 млрд з кредиту ЄС

25 червня 2026, 13:09
Україна отримала перший транш €3,2 млрд з кредиту ЄС
джерело x.com/vonderleyen
Кредитна програма на €90 млрд передбачена для підтримки України у 2026–2027 роках.

У четвер, 25 червня, Україна отримала перші €3,2 млрд з кредиту від ЄС на €90 млрд.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі €90 млрд", – наголосила вона, додавши, що з початку повномасштабного вторгнення росії Євросоюз надає Україні безпрецедентну економічну, фінансову та військову підтримку. "Це – європейська солідарність у дії", – підкреслила фон дер Ляєн.

Пізніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала перший транш у розмірі €3,2 млрд. "Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості", – зазначила вона.

Кредитна програма на €90 млрд передбачена для підтримки України у 2026–2027 роках. З цієї суми €30 млрд планують спрямувати на макрофінансову допомогу державі, а ще €60 млрд – на зміцнення оборонного потенціалу країни. Для отримання фінансування Україна має надати Єврокомісії оцінку власних оборонних потреб. Перевага надаватиметься закупівлі озброєння, виробленого в Європі, однак у визначених випадках кошти можуть бути використані і для придбання зброї неєвропейського виробництва.

ЄвросоюзУрсула фон дер Ляєндопомога УкраїніЮлія Свириденко

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