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російські війська увійшли на авіабазу США у Нігері – Reuters

03 травня 2024, 11:11
російські війська увійшли на авіабазу США у Нігері – Reuters
Фото: afp.com
У Пентагоні називають ситуацію у короткостроковій перспективі контрольованою.

російські військові увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

росіяни увійшли на військовий об'єкт на тлі рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

Військові керівники країни попросили США вивести майже 1000 військовослужбовців. До перевороту цей військовий контингент зіграв ключову роль в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони покинути свої домівки.

Високопоставлений представник Пентагону заявив, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Як пише Reuters, цей крок російських військових ставить американські і російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає все більш запеклим через конфлікт в Україні.

Доля американських об'єктів в Нігері після виведення військ США залишається незрозумілою. Втім, у Пентагоні переконують, що ситуація керована.

"Ситуація не найкраща, але в короткостроковій перспективі керована", - сказав чиновник на умовах анонімності.

США та союзники змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, що дистанціюються від західних урядів. Американці нещодавно залишили Чад, а французи - Малі та Буркіна-Фасо.

Натомість росія прагне зміцнити відносини з африканськими країнами, позиціонуючи себе, як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Як зазначив американський чиновник, влада Нігеру повідомила адміністрації президента Джо Байдена, що близько 60 російських військових перебуватимуть у Нігері. Після перевороту американські військові передислокували частину своїх сил в Нігері з авіабази 101 на авіабазу 201 в місті Агадез. 

Авіабаза 201 в центральному Нігері обійшлася США у понад 100 мільйонів доларів. З 2018 року вона використовується для нанесення ударів по бойовиках "Ісламської держави" та філії "Аль-Каїди" "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM) за допомогою безпілотників.

Нігеравіабазавійна в Україніросія-агресор

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