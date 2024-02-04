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CУСПІЛЬСТВО

Через голосування за переможця нацвідбору на "Євробачення" стався збій у "Дії"

04 лютого 2024, 08:41
Через голосування за переможця нацвідбору на
Фото: з вільних джерел
Бажаючих виявилось надто багато.

У застосунку "Дія" через перевантаження почалися труднощі з роботою під час голосування в фіналі нацвідбору на "Євробачення".

Про це повідомила Дія в Telegram, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У суботу, 3 лютого, після оголошення старту голосування за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у додатку "Дія" користувачі почали скаржитися на некоректну роботу застосунку.

У "Дії" підтвердили збій у роботі саме через голосування у національному відборі на "Євробачення".

"Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин", — порадили у "Дії".

"Дія збільшує потужності. Голосування відновиться найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", - повідомив міністр Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що ситуація вже стабілізується і за декілька годин система запрацює на повну, тож всі охочі "зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати".

"Цьогоріч "Дія" дала можливість повболівати за фаворитів на добу довше і створити десятки мемів. Наступного року цього не буде", - додав він.

Згодом у Дії додали, що голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору "Євробачення-2024".

Вже незабаром стане відоме ім'я представника нашої країни на пісенному конкурсі цьогоріч. Загалом на сцену вийшли 11 конкурсантів, які боролися за право представляти Україну.

Дія"Євробачення-2024"

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