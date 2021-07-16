Новим очільником МВС став "слуга народу" Денис Монастирський. Що про нього відомо?

За словами Монастирського, головним його пріоритетом на посаді очільника МВС буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів

Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ депутата "Слуги Народу" та очільника правоохоронного комітету парламенту Дениса Монастирського.

Відповідне призначення підтримав 271 народний депутат, повідомляє "Громадське".

Під час свого виступу перед голосуванням Монастирський наголосив на підтримці політики президента та згадав про свої здобутки під час головування у правоохоронному комітеті парламенту, який за два роки розробив 48 законопроєктів, які стали законами.

За словами Монастирського, головним його пріоритетом на посаді очільника МВС буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів.

Також він наголосив, що дбатиме й про покращення умов праці самих поліцейських, зокрема домагатиметься збільшення видатків на їхні зарплати. Серед пріоритетів він згадав й боротьбу з організованою злочинністю, розвиток патрульної поліції, безпеку дорожнього руху, протидію поширенню наркотиків та розвиток прикордонної служби.

"Я не обіцяю миттю розв'язати всі проблеми - це неможливо. Але обіцяю професійно та принципово виконувати свою роботу на посаді міністра. І готовий гідно нести свою службу в інтересах народу і держави", - резюмував Монастирський.

Під час запитань до кандидата депутати запитали у Монастирського про його позицію щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Той відповів, що оскільки зараз справа перебуває у суді, висновки робити рано.

Також депутати підтримали дострокове припинення повноважень Монастирського на посаді народного депутата, оскільки закон забороняє поєднувати цю роль із роботою міністром. Тепер профільний комітет має оформити відповідну постанову.

Кандидатуру Монастирського запропонував президент Володимир Зеленський одразу ж після того, як про відставку попросив попередній очільник МВС Арсен Аваков, який пробув на цій посаді понад 7 років.

Тоді Монастирський відповів, що «ухвалив найскладніше рішення у своєму житті", погодившись на пропозицію Зеленського очолити МВС: "Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість, як політик".

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні в четвер звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.