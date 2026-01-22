МВС дало поради українцям через НС в енергетиці

Окрему увагу надзвичайники просять приділити підготовці "валізи першої необхідності" - з документами, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву, особистої гігієни та готівкою.

Через надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері МВС рекомендувало українцям заздалегідь підготувати базовий запас продовольства і "тривожну валізу".

Про це йдеться у Telegram-каналі МВС України.

Так, у зв’язку з можливими ускладненнями в роботі критичної інфраструктури у відомстві радять мати запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів щонайменше на 3-5 діб.

Окрему увагу надзвичайники просять приділити підготовці "валізи першої необхідності" - з документами, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву, особистої гігієни та готівкою Також українцям рекомендують перевірити заряд павербанків і інших резервних джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального. Не варто забувати й про домашніх тварин - для них радять заздалегідь підготувати запас корму.