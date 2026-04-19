Клименко анонсував експертні обговорення для підготовки закону про цивільну зброю

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що "люди мають отримати право на збройний самозахист", коментуючи теракт, який відбувся в Києві 18 квітня.

Про це він написав у соцмережах.

За його словами, це потрібно, оскільки "на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву". Міністр додав, що вже найближчим часом планують провести експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів та ветеранської спільноти для підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю. Крім того, Клименко назвав поведінку поліціянтів, які були на місці теракту, "ганебною" та "негідною".