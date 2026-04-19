Клименко анонсував експертні обговорення для підготовки закону про цивільну зброю

19 квітня 2026, 16:53
Фото: mvs.gov.ua
Поведінку поліціянтів, які були на місці теракту, міністр внутрішніх справ назвав "ганебною" та "негідною".
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що "люди мають отримати право на збройний самозахист", коментуючи теракт, який відбувся в Києві 18 квітня.
 
Про це він написав у соцмережах.
 
За його словами, це потрібно, оскільки "на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву". Міністр додав, що вже найближчим часом планують провести експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів та ветеранської спільноти для підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю. Крім того, Клименко назвав поведінку поліціянтів, які були на місці теракту, "ганебною" та "негідною". 
 
"Це — сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", – зазначив міністр.
 
Проте він також заявив, що "не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників", а також додав, що "окремі ситуації не відображають систему в цілому". Крім того, Клименко наголосив, що у межах розслідування фахівці будуть перевіряти медичні довідки нападника, які він отримав для продовження дозволу на зброю. Адже, на його думку, психічний стан чоловіка "був нестабільний". 
 
Міністр внутрішніх справ також уточнив, що "жодних масових перевірок власників зброї не буде".
 
Нагадаємо, що 18 квітня чоловік відкрив стрілянину в Голосіївському районі Києва, після чого зайшов у приміщення супермаркету та взяв людей у заручники. Пізніше спецпризначенці провели штурм магазину та ліквідували стрільця.

 

