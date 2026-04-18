Стрілянина в Голосіївському районі Києва: є загиблі та поранені (оновлено)

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.

Спершу в соцмережах зʼявились відео, як чоловік бігає вулицями та стріляє в людей, яких зустрічає дорогою. Поліція підтвердила стрілянину, на місце відправили наряди поліції та спецпризначенців КОРД.

Згодом стрілок забарикадувався в місцевому супермаркеті та захопив людей в заручники, це підтвердив мер Віталій Кличко. У супермаркеті лунали постріли. Соцмережі також публікували відео пожежі поблизу місця стрілянини, її причина поки що невідома.

Станом на 18:30 відомо про пʼятьох загиблих через стрілянину і 15 поранених.Серед постраждалих — дитина та охоронець супермаркету. Генпрокурор Руслан Кравченко уточнив: четверо людей загинули на вулиці, ще одна — в супермаркеті.

Правоохоронці намагались вести перемовини зі стрілком. Зрештою вони штурмували супермаркет, під час затримання нападник стріляв у поліцейських, його ліквідували, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Офіційно його особу не називали, але УП з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області. Генпрокурор Руслан Кравченко пізніше підтвердив, що стрілок — 58-річний уродженець москви. Він також додав, що у квартирі, де був зареєстрований нападник, сталась пожежа.

Президент України Володимир зеленський прокоментував стрілянину у столиці України, унаслідок якої є загиблі і поранені цивільні громадяни.

Про це він написав у офіційному Телеграм-каналі 18 квітня.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", –

написав президент України., додавши, що наразі 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. "Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати", - додав президент..

"Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі", – наголосив глава держави.

Чоловік, який влаштував стрілянину в Києві, діяв хаотично та був озброєний цивільною зброєю, дозволеною до придбання. Стрільця ліквідували під час штурму після того, як він вбив ще одного заручника.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігорь Клименко.

Клименко розповів, що стрілець починав рух з вулиці Деміївська, діяв дуже хаотично. Було видно, що він "просто розстрілював людей в упор", без будь-якої системи.

"Він стріляв впритул одиночними пострілами, у людей майже не було шансу. Підходив і стріляв. Стріляв одиночними, бо це карабін, який стріляє одиночними", - сказав міністр.

По дорозі стрілець встиг вбити чотирьох людей, а під кінець захопив супермаркет "Велмарт". Коли на місце прибула поліція та КОРД, зі стрільцем намагалися вести перемовини. Його вмовляли "хвилин 40", за словами міністра, він ніяк не реагував, щобільше, вбив ще одного заручника. Саме після цього було ухвалене рішення почати штурм.

За словами Клименка, зброю нападника вже вилучили. Це був карабін, дозволений до придбання цивільними. Тобто зброя у стрільця була цілком легальна.

"Він був зареєстрований. У грудні 2025 року він звернувся до органів дозвольної системи з проханням відстріляти його. Він приніс медичну довідку. Слідство перевірить, хто її надав", - запевнив міністр.