Стрілянина в центрі Вашингтона: що відомо

Інцидент стався неподалік Білого дому, є постраждалий.

У центрі Вашингтона поблизу Білого дому сталася стрілянина – поранено одну людину.

Про інцидент оголосила Секретна служба США у соцмережі X (Twitter).

За їхніми даними, стрілянина сталася на перетині 15-ї вулиці та авеню Індепенденс.

Зазначається, що поранення отримала одна особа – її підстрелили правоохоронці. Інформації про стан постраждалого наразі немає.

На місці працюють екстрені служби, район частково перекритий. Правоохоронці закликають мешканців і туристів уникати цієї ділянки.

Раніше, 26 квітня, чоловік зі зброєю прорвався на захід із Трампом.