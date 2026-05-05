Стрілянина в центрі Вашингтона: що відомо
У центрі Вашингтона поблизу Білого дому сталася стрілянина – поранено одну людину.
Про інцидент оголосила Секретна служба США у соцмережі X (Twitter).
За їхніми даними, стрілянина сталася на перетині 15-ї вулиці та авеню Індепенденс.
Зазначається, що поранення отримала одна особа – її підстрелили правоохоронці. Інформації про стан постраждалого наразі немає.
На місці працюють екстрені служби, район частково перекритий. Правоохоронці закликають мешканців і туристів уникати цієї ділянки.
Раніше, 26 квітня, чоловік зі зброєю прорвався на захід із Трампом.