31-річним чоловіком, який влаштував стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому за участі президента США Дональда Трампа, виявився вчитель із Каліфорнії Коул Аллен.

Про це повідомляє The New York Post із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, чоловіка затримали після того, як близько 20:30 за місцевим часом пролунали постріли поблизу головної зони безпеки заходу. Інцидент стався незадовго до початку офіційної частини вечері, на якій були присутні близько 2600 гостей, зокрема Дональд Трамп та його дружина Меланія.

Повідомляється, що Аллен проніс довгоствольну зброю через зону з послабленим контролем біля входу на рівні тераси. Після цього він відкрив вогонь і спробував пройти до зали, де перебували гості.

Один зі свідків розповів, що біля входу була облаштована імпровізована службова кімната, де зберігалися барні візки. За його словами, попри масштабність заходу, охорона там була відсутня.

Начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл заявив, що під час інциденту у нападника були дробовик, пістолет і кілька ножів.

Сусід затриманого розповів журналістам, що той міг мати розлад аутистичного спектра, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зазначимо, Дональд Трамп був змушений терміново залишити вечерю кореспондентів Білого дому після повідомлення про стрілянину. Згодом президент США підтвердив арешт нападника та назвав інцидент надзвичайною ситуацією.

Нагадаємо, що влітку 2024 року у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії.