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Рада звільнила Авакова з посади міністра внутрішніх справ

За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду голови МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський
Верховна Рада на засіданні в четвер звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Рада звільнила Авакова з посади міністра внутрішніх справ Фото: politeka.net
За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
Як повідомлялося, Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ 13 липня. Народні депутати від "Слуги народу" у той же день обговорили питання звільнення Авакова на засіданні фракції. На засіданні політсили були присутні Президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.
 
За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду голови МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що зголосився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.
 
Розгляд кандидатури Дениса Монастирського на посаду нового міністра відбудеться у п'ятницю, 16 липня.
 
Як повідомлялося, Аваков 22 лютого 2014 року став в.о міністра внутрішніх справ, після того, як з цієї посади був звільнений Віталій Захарченко.
 
З 27 лютого 2014 року Аваков перебував на посаді міністра внутрішніх справ в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.
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15 07 2021 10:39
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