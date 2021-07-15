ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада на засіданні в четвер звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада звільнила Авакова з посади міністра внутрішніх справ
За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду голови МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський
Фото: politeka.net
За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як повідомлялося, Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ 13 липня. Народні депутати від "Слуги народу" у той же день обговорили питання звільнення Авакова на засіданні фракції. На засіданні політсили були присутні Президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.
За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду голови МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що зголосився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.
Розгляд кандидатури Дениса Монастирського на посаду нового міністра відбудеться у п'ятницю, 16 липня.
Як повідомлялося, Аваков 22 лютого 2014 року став в.о міністра внутрішніх справ, після того, як з цієї посади був звільнений Віталій Захарченко.
З 27 лютого 2014 року Аваков перебував на посаді міністра внутрішніх справ в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.
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