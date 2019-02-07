У Києві на Майдані протестують проти участі у виборах Шарія та Клюєва

На Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати відеоблогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.



Фото: Hromadske



Фото: Hromadske

2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради. Громадському в ГПУ повідомили, що Клюєва мають затримати, щойно він повернеться в Україну, повідомляє "Громадське".

До цього Клюєву відмовляли у реєстрації кандидатом через те, що він не проживав на території України з 2014 року як того вимагає закон. За українським законодавством, одна з вимог до кандидатів в депутати - проживання в Україні протягом останніх п'яти років.

Однак, адвокат Клюєва у суді довів, що його клієнт останні п'ять років проживав не в Москві і не Підмосков'ї, а в окупованому Донецьку. Суд у своєму рішенні рекомендував ЦВК знову розглянути документи Клюєва, але Центрвиборчком більшістю голосів вирішив таки зареєстрували ексочільник АП Януковича кандидатом.

Нагадаємо, що український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.