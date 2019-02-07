У Києві на Майдані протестують проти участі у виборах Шарія та Клюєва
Фото: Hromadske
Фото: Hromadske
2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради. Громадському в ГПУ повідомили, що Клюєва мають затримати, щойно він повернеться в Україну, повідомляє "Громадське".
До цього Клюєву відмовляли у реєстрації кандидатом через те, що він не проживав на території України з 2014 року як того вимагає закон. За українським законодавством, одна з вимог до кандидатів в депутати - проживання в Україні протягом останніх п'яти років.
Однак, адвокат Клюєва у суді довів, що його клієнт останні п'ять років проживав не в Москві і не Підмосков'ї, а в окупованому Донецьку. Суд у своєму рішенні рекомендував ЦВК знову розглянути документи Клюєва, але Центрвиборчком більшістю голосів вирішив таки зареєстрували ексочільник АП Януковича кандидатом.
Нагадаємо, що український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.
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