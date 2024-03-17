В ISW розказали навіщо росіяни телефонують родичам українських полонених
Про це йдеться в щоденному звіті ISW.
росіяни намагаються використовувати родичів українських військовополонених, що розпалити внутрішнє невдоволення в Україні.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що кремль готовий повернути військовополонених, проте українське керівництво нібито перешкоджає цьому.
Крім того, росіяни закликають родичів до протестів з цього приводу.
Лубінень заядодаввив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими.
Такі російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3".
окупанти мають на меті посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і забити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.
В ISW вважають, що РФ і раніше успішно використовувала інформаційні операції, в тому числі пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів.
Ще восени минулого року ми повідомляли, що росія готує дестабілізаційну кампанію проти України під назвою "Майдан 3".