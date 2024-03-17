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В ISW розказали навіщо росіяни телефонують родичам українських полонених

17 березня 2024, 09:49
В ISW розказали навіщо росіяни телефонують родичам українських полонених
Фото: EPA / UPG
В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти здійснюють дзвінки в межах кампанії "Майдан-3".

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

росіяни намагаються використовувати родичів українських військовополонених, що розпалити внутрішнє невдоволення в Україні. 

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що кремль готовий повернути військовополонених, проте українське керівництво нібито перешкоджає цьому. 

Крім того, росіяни закликають родичів до протестів з цього приводу. 

Лубінень заядодаввив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. 

Такі російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3". 

окупанти мають на меті посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і забити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.

В ISW вважають, що РФ і раніше успішно використовувала інформаційні операції, в тому числі пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів.

Ще восени минулого року ми повідомляли, що росія готує дестабілізаційну кампанію проти України під назвою "Майдан 3".

 

РосіямайданЗСУполонені

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