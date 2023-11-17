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росія готує дестабілізаційну кампанію проти України під назвою "Майдан 3"

17 листопада 2023, 12:12
росія готує дестабілізаційну кампанію проти України під назвою
Фото: Дмитро Реплянчук/Громадське
Український президент заявив, що головною метою росіян є повалення влади та переворот в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зеленський вважає, що росія намагається посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни. 

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський в коментарі Bloomberg. 

Він додав, що новий російський план дезінформації має кодову назву "Майдан 3", маючи на увазі на центральну площу Києва, яка була осередком революцій в 2004 і 2014 роках. 

Останній зіграв важливу роль в поваленні проросійського колишнього президента Віктора Януковича, який втік в росію.

"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - запевнив Зеленський.

Президент України, який відмовився від переговорів з російським диктатором путіним, заявив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт.

Нагадаємо, що ще в травні США і союзники почали розглядати модель безпеки для України.

 

Росіямайдан-3

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