росія готує дестабілізаційну кампанію проти України під назвою "Майдан 3"

Український президент заявив, що головною метою росіян є повалення влади та переворот в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зеленський вважає, що росія намагається посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський в коментарі Bloomberg.

Він додав, що новий російський план дезінформації має кодову назву "Майдан 3", маючи на увазі на центральну площу Києва, яка була осередком революцій в 2004 і 2014 роках.

Останній зіграв важливу роль в поваленні проросійського колишнього президента Віктора Януковича, який втік в росію.

"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - запевнив Зеленський.

Президент України, який відмовився від переговорів з російським диктатором путіним, заявив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт.

Нагадаємо, що ще в травні США і союзники почали розглядати модель безпеки для України.