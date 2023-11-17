росія готує дестабілізаційну кампанію проти України під назвою "Майдан 3"
Про це повідомляє Bloomberg.
Зеленський вважає, що росія намагається посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни.
"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський в коментарі Bloomberg.
Він додав, що новий російський план дезінформації має кодову назву "Майдан 3", маючи на увазі на центральну площу Києва, яка була осередком революцій в 2004 і 2014 роках.
Останній зіграв важливу роль в поваленні проросійського колишнього президента Віктора Януковича, який втік в росію.
"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - запевнив Зеленський.
Президент України, який відмовився від переговорів з російським диктатором путіним, заявив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт.
Нагадаємо, що ще в травні США і союзники почали розглядати модель безпеки для України.