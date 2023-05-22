США та союзники розглядають модель безпеки для України, схожу на ізраїльську – WSJ

Поштовхом до угоди про безпеку стало бажання заходу збільшити підтримку Києва.

Країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що підготовку ізраїльської моделі гарантій безпеки для України підтвердив президент Польщі Анджей Дуда та низка неназваних західних чиновників.

Польський президент заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що угода про безпеку для України в ізраїльському стилі буде віддавати пріоритет поставкам зброї і передовим технологіям. За словами західних офіційних осіб, знайомих із ходом переговорів, ця угода про безпеку буде пов'язана з процесом просування до майбутнього членства України в НАТО, але не призведе до фактичного повороту Організації Північноатлантичного договору в бік будь-якого конфлікту з росією.

За словами Дуди, Байден, який відвідав Польщу в лютому, обговорив концепцію ізраїльської моделі. В даний час вона набирає обертів серед західних союзників в рамках порядку денного саміту НАТО в липні у Вільнюсі. Як повідомляють офіційні особи, очікується, що угода про безпеку, заснована на пропозиції, відомій як Київська угода про безпеку, буде підписана після саміту Альянсу.

За інформацією джерел журналістів, концепцію ізраїльської моделі для України розробили ще у 2022 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Колишній помічник Расмуссена Фабріс Потьє розповів, що США мають стати головним гарантом безпеки України. При цьому співрозмовники WSJ розповіли, що гарантами можуть стати Велика Британія, Німеччина і Франція. Влада цих країн вже "згодна з подібним планом".

Неназваний американський чиновник повідомив WSJ, що обговорення щодо гарантій безпеки все ще тривають.

За словами західних чиновників, така угода між Україною та її союзниками може змінити хід війни з росією, а документ допоможе нашій країні просуватися на шляху до НАТО.

Варто зауважити, що Ізраїль не є членом НАТО і союзники Альянсу не зобов'язані заступатися за країну у разі війни. Угода між Ізраїлем і США передбачає, що Вашингтон зобов'язаний надати військову допомогу країні в розмірі 38 мільярдів доларів у період з 2019 по 2028 рік.

Низка українських чиновників заявляли про те, що нашій країні необхідні гарантії безпеки на період до вступу до НАТО. Офіційні особи України розраховують, що таку угоду вдасться підписати на липневому саміті НАТО.