ЗСУ вдалось знищити в росії склад з модулями для КАБів

Україна атакувала військовий аеродром Кущевська у Краснодарському краї рф і зруйновала складу, біля якого розташовані фронтові бомбардувальники Су-34.

Про це журналіст Андрій Цаплієнко написав в Telegram-каналі.

"На аеродромі в станиці Кущевська сьогодні було знищено склад з "керованими модулями планерування і корекції", які перетворюють авіабомби на баражуючий боєприпас, здатний пролетіти 70 кілометрів", - йдеться в дописі.

Такий висновок журналіст зробив після перегляду відео, яке оприлюднили російські пабліки, де видно, як пожежники ходять по зруйнованому складу на аеродромі. Також поруч розташовані фронтові бомбардувальники Су-34, які вже включили двигуни і, можливо, готуються перебазуватися після атаки дронів.

Під час атаки на було знищено склад обладнання для переобладнання бомб.

Зранку ми писали, що українські дрони на Кубані атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром.