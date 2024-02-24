Німеччина змінює написання: Київ тепер Kyjiw у документах відповідно до українського правопису
Німеччини вирішила змінити написання назву столиці України.
Про це повідомилапресслужба німецького Міністерства закордонних справ у Twitter.
Тепер у документах писатимуть не Kiew, а Kyjiw.
"Від Kiew до Kyjiw. Те, що вже давно стало звичною практикою для багатьох, тепер змінилося і в «Довіднику країн для офіційного використання». Це означає, що в офіційному німецькому листуванні тепер використовується український правопис назви міста Київ", – йдеться у повідомленні.
В МЗС пояснили, що довідник країн має важливе значення для органів влади, а також використовується компаніями та іншими. Вказано, що правопис змінюватимуть поступово. І це стосуватиметься сайтів, вивіски посольства Німеччини в Україні та офіційних печаток.