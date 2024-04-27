Збір словаків для України наближається до €4 млн – Le Monde

Офіційна Словаччина не бере участь в чеській ініціативі, проте люди назбирали велику суму українцям всього за 12 днів.

Кампанія громадянського збору коштів в Словаччині на допомогу Україні наближається до чотирьох мільйонів євро. Люди назбирали великі гроші за 12 днів, коли словацький уряд "страйкує" участь у чеській ініціативі щодо допомоги українцям.

Про успішний збір волонтерів наголошує французька газета Le Monde.

На сьогобні сума збору становить приблизно 3,87 мільйона євро.

"Понад 60 000 благодійників пожертвували 3,87 мільйона євро на допомогу українському сусідові. Десять днів тому організатори кампанії зі збору коштів заявили, що хочуть зібрати один мільйон євро", - пише видання.

Також відомо, що після переобрання прем'єр-міністром Словаччини Роберта Фіцо, чиновник припинив військову допомогу Україні й виступив за мирні переговори між Києвом і росією.

Один з головних донорів громадської ініціативи Томаш Бенетін сказав, що така поведінка Фіцо стала чи не головним поштовхом для нього зібрати гроші.

"Я хотів, щоб світ знав, що Словаччина складається не тільки з прокремлівських політиків", - цитує його слова ЗМІ.

"Ми, народ Словаччини, хочемо і можемо допомогти Україні. Ми хочемо показати, що не тільки уряд і Роберт Фіцо вирішують це питання", - розказала представник ініціативи Зузана Іжакова.

Спочатку активісти в Словаччині заявили про намір зібрати 1 млн євро допомоги Україні 15 квітня, але вийшло зіьрати в чотири рази більше і ініціатива продовжується.