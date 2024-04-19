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Словаки зібрали €2 млн на снаряди для України в обхід уряду Фіцо

19 квітня 2024, 16:46
Словаки зібрали €2 млн на снаряди для України в обхід уряду Фіцо
Фото: з відкритих джерел
Громадяни країни за кілька днів зібрали майже 2 мільйонів євро на закупівлю снарядів для українських військових в рамках ініціативи Чехії.

Про це повідомляє британський новинний телеканал Sky News.

Уряд Словаччини відмовилася приєднуватися до ініціативи Чіхії щодо боєприпасів Україні.

Попри це, словаки вирішили збирати гроші самостійно.

"Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від агресора, бо іншого шляху немає", - заявив один з організаторів збору коштів на снаряди журналіст Отто Сімко. Йому 99 років і пережив Голокост.

Сімко додав, що російських окупантів необхідно вигнати з України, щоб можна було говорити про мир на справедливих умовах.

Словаччина перестала надавати Україні військову допомогу після того, як парламентські вибори в країні виграла проросійська партія на чолі з Робертом Фіцо, який пізніше став прем'єром.

Братислава продовжує передавати тільки гуманітарну допомогу та бере участь у розмінуванні української землі.

Уряд Словаччини розкритикував ініціативу Чехії, яка знайшла близько мільйона боєприпасів для України і шукає для закупівлі кошти серед союзників.

 
Словакипідтримка України

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