Парубій закликає Нацраду терміново зібрати засідання щодо ліцензії NewsOne

На засіданні він пропонує розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

"Медведчуківський проросійський канал NewsOne 12 липня планує провести спільний телемарафон із пропагандистським державним телеканалом "Россия 24". На моє переконання, це відверта провокація антиукраїнських сил. На шостому році від брутального вторгнення російських зелених чоловічків, окупації Криму, захоплення Донбасу, коли щодня гинуть та зазнають поранень наші воїни, коли в полоні перебувають десятки військових і політв’язнів, а на окупованих територіях переслідують українців і кримських татар, продажні політики і їхні прислужники вирішили про щось поговорити з ворогами та вбивцями", - заявив Парубій, йдеться в "Укрінформ".

"Я хочу закликати сьогодні Службу безпеки України негайно відреагувати на брутальне порушення законів України. Також закликаю Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно провести засідання і розглянути питання, щоб позбавити антиукраїнські ЗМІ ліцензії на мовлення", - додав він.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Нагадаємо, телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Раніше ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.

Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.

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