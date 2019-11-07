Уряд запустив фонд підтримки стартапів

Надалі обсяги фінансування фонду будуть збільшені у десять разів - до 4 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України запустив роботу Українського фонду сатрапів, за кошти якого планують надавати державну підтримку новітнім підприємствам.

"Ми наповнили його (фонд - ред.) ресурсом. Сьогодні це 400 мільйонів реальних грошей, які будуть направлятись на підтримку таких стартапів від 25 до 75 тисяч доларів з терміном реалізації до 2 років", - повідомив Гройсман, інформує "Громадське".

Він заявив, що надалі обсяги фінансування фонду будуть збільшені у десять разів - до 4 мільярдів гривень.

Завданнями фонду буде надання коштів для розвитку стартапів. Самі стартапи планують відбирати на відкритому конкурсі.

Нагадаємо, Михайло Федоров обговорив з представниками МВС, ДМС та Мін’юсту запровадження системи цифрової ідентифікації громадян.