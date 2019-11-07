ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів України запустив роботу Українського фонду сатрапів, за кошти якого планують надавати державну підтримку новітнім підприємствам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд запустив фонд підтримки стартапів
Надалі обсяги фінансування фонду будуть збільшені у десять разів - до 4 мільярдів гривень
Фото: liga.net
"Ми наповнили його (фонд - ред.) ресурсом. Сьогодні це 400 мільйонів реальних грошей, які будуть направлятись на підтримку таких стартапів від 25 до 75 тисяч доларів з терміном реалізації до 2 років", - повідомив Гройсман, інформує "Громадське".
Він заявив, що надалі обсяги фінансування фонду будуть збільшені у десять разів - до 4 мільярдів гривень.
Завданнями фонду буде надання коштів для розвитку стартапів. Самі стартапи планують відбирати на відкритому конкурсі.
Нагадаємо, Михайло Федоров обговорив з представниками МВС, ДМС та Мін’юсту запровадження системи цифрової ідентифікації громадян.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 07 2019 13:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах
- Завод депутата Богуслаєва працює на російську оборонку і фінансує "ДНР", - Bihus.Info