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Уряд запустив фонд підтримки стартапів

Надалі обсяги фінансування фонду будуть збільшені у десять разів - до 4 мільярдів гривень
Кабінет міністрів України запустив роботу Українського фонду сатрапів, за кошти якого планують надавати державну підтримку новітнім підприємствам.
Уряд запустив фонд підтримки стартапів Фото: liga.net

"Ми наповнили його (фонд - ред.) ресурсом. Сьогодні це 400 мільйонів реальних грошей, які будуть направлятись на підтримку таких стартапів від 25 до 75 тисяч доларів з терміном реалізації до 2 років", - повідомив Гройсман, інформує "Громадське".

Він заявив, що надалі обсяги фінансування фонду будуть збільшені у десять разів - до 4 мільярдів гривень.

Завданнями фонду буде надання коштів для розвитку стартапів. Самі стартапи планують відбирати на відкритому конкурсі.

Нагадаємо, Михайло Федоров обговорив з представниками МВС, ДМС та Мін’юсту запровадження системи цифрової ідентифікації громадян.

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11 07 2019 13:33
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