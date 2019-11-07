У Зеленського готують систему цифрової ідентифікації громадян

Михайло Федоров обговорив з представниками МВС, ДМС та Мін’юсту запровадження системи цифрової ідентифікації громадян.

"У світі цифрової економіки громадяни, бізнес, держава є учасниками невидимої взаємодії одне з одним через Інтернет і різноманітні онлайн-системи, а тому для встановлення довіри, здійснення відповідних транзакцій та отримання електронних послуг ідентифікація громадянина чи підприємства є важливим кроком", - зазначив радник Президента, повідомляє пресслужба Президента України.

Федоров вважає, що відсутність єдиної системи ідентифікації в Україні віддаляє особу від державних інформаційних ресурсів і створює поле для зловживань і махінацій.

Радник Зеленського стверджує, що це питання потребує вирішення ще з 2000 року, коли в Україні вперше почали з’являтися електронні системи взаємодії між державою та громадянином.

Федоров планує запропонувати ініціативу до обговорення на засіданні РНБО. "Завдяки цифровій ідентифікації вдасться зробити справжній ривок у розвитку", - заявив Федоров.

Розвиток цифрової ідентифікації важливо гармонізувати з відповідними регламентами ЄС (eIDAS).

Запровадження такої системи разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID надасть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".

Цифрові ідентифікатори громадян дадуть змогу реалізувати низку технологічних проектів. Зокрема, автоматичну верифікацію даних, електронний перепис населення через механізм накладання даних реєстрів, модернізацію сфери електронного підпису.

Нагадаємо, що громадян, які мешкають на окупованих територіях Донбасу, потрібно повернути "ментально", а вже потім зайнятися економічним розвитком територій.