"Слуга народу" анонсує платформу для діалогу влади та окупованих територій

"Нам потрібно працювати у двох важливих напрямах – підтримувати ідею створення платформи з урегулювання конфлікту на Донбасі і сформувати спеціальний комітет у Верховній Раді з реінтеграції окупованих територій"

Громадян, які мешкають на окупованих територіях Донбасу, потрібно повернути "ментально", а вже потім зайнятися економічним розвитком територій.

Голова партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков вважає, що у врегулюванні на Донбасі зацікавлені не всі політичні сили, повідомляє "Укрінформ".

"Це дуже важкий і не швидкий процес. Шапкозакиданням, на відміну від багатьох інших, ми не займатимемося. Говорити, що проблема може бути вирішена завтра, – це неправда. Потрібно бути відвертим і перед собою, і перед українським суспільством, що це важкий процес. Найстрашніше, що не всі в цьому процесі хочуть реального врегулювання", – заявив Разумков.

Також він пояснив, що мешканців окупованих територій спершу потрібно повернути "ментально, а потім зайнятися економічним розвитком територій. Бо головне у державі – це наші люди. Території – це важливо, але території без людей, це – лише території", - ствердив політик.

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга Народу", керівник Зе!Команди у Донецькій області Володимир Воронов заявив, що створення спільної платформи "Нова політика на Донбасі" допоможе започаткувати діалог між владою та громадянами, які проживають на окупованих територіях.

"Найстрашніше, що люди звикають жити у війні. Тому швидкого врегулювання конфлікту бути не може, і, на жаль, формули рішення, яке задовольнило б усіх громадян, немає. Нам потрібно працювати у двох важливих напрямах – підтримувати ідею створення платформи з урегулювання конфлікту на Донбасі і сформувати спеціальний комітет у Верховній Раді з реінтеграції окупованих територій", – вважає Воронов.

Він зауважив, що партія "Слуга Народу" створила робочий комітет з реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської областей, який займається пошуком єдиного узгодженого рішення для припинення війни. "Є багато напрацьованих ідей і проєктів. Тому ми розпочинаємо цей серйозний діалог з громадянами. Ми сподіваємося, що платформа стане тим майданчиком, де всі ідеї з врегулювання конфлікту будуть узгоджені", – додав Воронов.

Нагадаємо, що "Слуга народу" створила спеціальний сайт для спілкування з кандидатами та збирає персональні дані.